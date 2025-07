Francana cai para a última colocação após vitória do Botafogo

A Francana vai ter que começar uma campanha de recuperação na Copa Paulista, se quiser garantir uma vaga para a segunda fase da competição.

A Veterana caiu para a última colocação do Grupo 2, com a vitória do Botafogo sobre a Itapirense (1 a 0), pelo complemento da quarta rodada do primeiro turno, nessa quarta-feira, 9, em Ribeirão Preto.

Agora, a equipe comandada por Wantuil Rodrigues está na lanterna da chave, com 2 pontos. O Botafogo é o 5º colocado, com 4 pontos. O Grupo é composto por seis times e os quatro melhores colocados avançam na competição.