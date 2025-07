Terreno onde cães foram deixados pega fogo em Franca

Segundo relatos de moradores, um homem desconhecido foi visto no local horas antes do incêndio. Ele estaria recolhendo lixo no terreno, mas logo em seguida ateou fogo no material. Com o mato alto e seco, as chamas se espalharam rapidamente por toda a área — com os cães ainda lá dentro.

“A gente viu o fogo e sentiu o cheiro forte de queimado. Fomos correndo até lá, e o homem que estava no terreno ficou agressivo, gritando que, se a gente quisesse chamar a polícia, que chamasse”, contou uma das vizinhas, que preferiu não se identificar por medo de retaliações.

Mesmo com a ameaça, a vizinha Lorena Brito, que se dispôs e ficou responsável por colocar água e comida para eles, correu até o local e, com recursos próprios, conseguiu apagar parte das chamas que ainda avançavam no terreno. Desde então, ela tem se dedicado a cuidar dos animais, enfrentando um cenário desolador: o solo está completamente queimado, coberto de cinzas, e o cheiro de fumaça ainda é forte.