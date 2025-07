Vítima de batida entre carreta e bitrem é identificada

A vítima fatal do acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 9, na rodovia Waldir Canevari, foi identificada como João Paulo Ferreira, morador de Nuporanga. Ele não resistiu aos ferimentos causados pela forte colisão e morreu no local antes da chegada do socorro.

O acidente envolveu um caminhão bitrem e uma carreta que transportava frango, que João Paulo dirigia. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, interditando completamente o trecho que liga Nuporanga a São José da Bela Vista.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, Polícia Rodoviária e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas e seguem no local, trabalhando na remoção dos veículos e na liberação da via, que segue sem previsão de reabertura.