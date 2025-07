Câmara de Franca aprova 'Pacote LGBT+' com margem apertada

A história ganhou um novo capítulo — agora contada pelos próprios personagens. A Câmara Municipal de Franca aprovou três projetos de lei voltados à população LGBT+, todos de autoria da vereadora Marília Martins (PSOL), que integra e representa a comunidade no Legislativo. As propostas passaram por uma margem apertada na sessão ordinária desta terça-feira, 8: sete votos a favor e seis contra.

Ao contrário de 2021, quando a Câmara de Franca rejeitou a criação da Semana do Orgulho LGBT+, os vereadores aprovaram agora a inclusão do Dia de Luta Contra a LGBTfobia no Calendário de Eventos do Município. A data será comemorada todo ano em 17 de maio.

"O dia 17 de maio é considerado um marco em nossa sociedade, pois foi o dia em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou a homossexualidade do CID (Catálogo Internacional de Doenças), deixando de considerá-la uma doença. E aqui, em nossa cidade, temos a oportunidade de dedicar um dia ao combate ao preconceito", explicou.

Entre as atividades previstas para a data, estão reuniões, exposições e apresentações com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos da comunidade LGBTI+ e os impactos da LGBTfobia na sociedade.