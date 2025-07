Homem morre após ser espancado a pauladas na região

Um homem de 45 anos, identificado como André Reis de Oliveira, morreu após ser brutalmente agredido a pauladas em via pública na cidade de Ipuã, a 87,3 km de Franca. O crime aconteceu no último sábado, 5, na avenida da Saudade, mas o corpo da vítima só foi encontrado na tarde dessa segunda-feira, 7, dentro do banheiro de sua residência.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor, usando moletom com capuz, discute com André. Ele aparece armado com um pedaço de madeira e, após colocar um copo de bebida no chão, parte para cima da vítima. A gravação mostra o momento exato da agressão. André já aparenta estar ferido ao cair, tenta fugir cambaleando, mas não consegue escapar.

Segundo a Polícia Militar, após ser atacado, André ainda conseguiu correr até sua casa para tentar se proteger, mas não resistiu aos ferimentos. Eele foi atingido com pancadas na cabeça. O corpo foi localizado por policiais militares após vizinhos notarem seu desaparecimento.