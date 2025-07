Bancários protestam contra o fechamento de agências em Franca

O Sindicato dos Bancários de Franca e Região aderiu ao Dia Nacional de Luta contra o Banco Itaú, em protesto à decisão da instituição financeira de fechar agências em cidades do país. Em Franca, a medida deve resultar na manutenção de apenas duas unidades.

Os sindicalistas se concentraram na agência do Centro de Franca na manhã desta terça-feira, 8. Os representantes conversaram com os funcionários do banco e distribuíram panfletos aos clientes, esclarecendo o motivo do protesto.

O diretor de Comunicação do Sindicato dos Bancários, Rogério Marques, disse que o fechamento das agências impacta diretamente o atendimento à população, causando desemprego e sobrecarga nos funcionários por cumprimento de metas.