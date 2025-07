Briga no terminal de Franca acaba em golpe de canivete no rosto

Uma briga entre dois homens em situação de rua terminou em violência e intervenção da Guarda Civil na madrugada desta terça-feira, 9, nas proximidades do Terminal Urbano Ayrton Senna, em Franca. A confusão, registrada por câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal, deixou um dos envolvidos ferido no rosto após ser atingido por um golpe de canivete.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 00h20, os agentes de segurança que acompanhavam a movimentação da região central via sistema de câmeras, identificaram uma discussão intensa entre dois homens, de 41 e 33 anos, próximo ao terminal. As imagens mostram o momento em que o mais jovem saca um objeto semelhante a uma faca e parte para cima do outro, desferindo um golpe direto no rosto da vítima.

Diante da agressão, a equipe da Guarda Civil Municipal se deslocou imediatamente ao local e iniciou buscas pela região. O suspeito, de 33 anos, foi encontrado na Praça Nove de Julho, na rua Ouvidor Freire. Abordado, ele confessou que havia se desentendido com o outro homem e o agredido com um canivete. Durante a revista pessoal, o objeto foi encontrado no bolso de sua calça e apreendido pelos agentes.