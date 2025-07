Marceneiro fica ferido após batida na avenida Chafic Facury

Um motociclista de aproximadamente 50 anos ficou ferido nesta segunda-feira, 7, após se envolver em um acidente na avenida Chafic Facury, no Parque Santa Hilda, na região Sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, o marceneiro saiu do trabalho e foi até um posto de combustível abastecer e, quando saiu, tentou entrar no cruzamento pela contramão e bateu no carro.

Com o impacto, o motociclista caiu. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a um hospital da cidade.