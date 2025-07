Nu e com ereção, homem tenta tocar massagista em Franca

“Quando a vítima deu início à massagem, o interrogando ficou excitado e seu membro ficou ereto, mas o interrogando permaneceu debaixo da toalha o tempo todo, não encostou na massagista em nenhum momento”, consta no processo, em trecho registrado pelo escrivão durante o depoimento.

“O interrogando já fez massagens com outras profissionais, e também ficou na maca de massagem coberto apenas com uma toalha e não teve problema algum [...] esclarece que não fez gracejos nem comentários impróprios à massagista”, concluiu.

A decisão da Justiça sobre o recurso

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o recurso apresentado pelo réu, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao juiz proferir sentença antecipada quando não houver necessidade de produção de novas provas. O tribunal também validou o depoimento da vítima, classificando-o como de “especial relevância” em casos de violação à dignidade sexual.