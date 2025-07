Mulher é ameaçada após não conseguir vender bijuterias em Franca

Uma moradora de Franca procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca após ser ameaçada nessa segunda-feira, 7, por um homem que a abordou oferecendo um suposto trabalho de vendas de bijuterias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o episódio começou há cerca de dois meses, quando foi abordada no Centro da cidade por um indivíduo que lhe entregou uma caixa com bijuterias para revenda.

Na ocasião, ela aceitou a proposta, acreditando que conseguiria obter lucro com as vendas. No entanto, conseguiu vender apenas quatro peças. Quando o homem retornou para cobrar os valores, exigiu a quantia de R$ 950, mesmo com a devolução da mercadoria não vendida. Diante da negativa, ele passou a ameaçá-la, chegando a dizer que “iria até o inferno” para encontrá-la, segundo o boletim de ocorrência.