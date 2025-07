Incêndio atinge mata no bairro Paulistano, em Franca; VEJA VÍDEO

Na tarde desta segunda-feira, 7, um incêndio atingiu uma área de mata localizada na avenida Primo Meneghetti, no Jardim Paulistano, em Franca. Segundo moradores, o fogo começou de forma repentina e se espalhou rapidamente pela vegetação seca. Uma grande nuvem de fumaça se formou em poucos minutos, atrapalhando o trânsito no local.

A região, que abriga uma zona de mata nativa, está sendo consumida pelas chamas, levantando preocupações sobre os riscos ambientais e à segurança e saúde de moradores das residências próximas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas suspeita-se de que o fogo tenha começado em uma queimada irregular.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local tentando conter as chamas.

Perigos e punições