Com R$ 20, francano leva R$ 600 mil e vai sair do aluguel

Parece até notícia repetida, mas menos de um mês depois, outro morador de Franca foi premiado com R$ 600 mil no Hiper Saúde Ribeirão. O sorteio ocorreu neste domingo, 6.

O apostador comprou uma cartela por R$ 20 e teve a sorte de multiplicar o valor por 30 mil vezes. Ele foi o único vencedor do prêmio principal.

O ganhador é morador do bairro Vila São Sebastião. Segundo ele disse à equipe do Hiper Saúde, o prêmio será usado para sair do aluguel e conquistar a casa própria após 25 anos.