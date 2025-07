Moto é arrastada por carro após colisão em cruzamento

Um grave acidente registrado na noite de domingo, 6, deixou um motociclista em estado grave no cruzamento das ruas Irmãos Antunes com Nicolau Del Monte, no Jardim Guanabara, em Franca. O local, conhecido por sua alta periculosidade, já foi palco de diversos acidentes.

Câmeras de segurança registraram o exato momento da colisão. O motociclista seguia normalmente pela rua Irmãos Antunes, que é preferencial, quando foi violentamente atingido por um carro que avançou a parada obrigatória sem reduzir a velocidade.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros, e sua moto ficou presa embaixo do veículo, sendo arrastada por alguns metros até que o carro parasse.