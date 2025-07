Sem vencer, Francana tem clássico contra o Botafogo

A Francana, que perdeu por 3 a 1 em casa para o União São João na última rodada, está na 5ª colocação do Grupo 2, com 2 pontos. Já o time de Ribeirão Preto é o lanterna da chave, com apenas 1 ponto. Se vencer a Itapirense, o Tricolor ultrapassa a Francana e a empurra para a última posição do grupo, deixando a equipe comandada por Wantuil Rodrigues na lanterna.

Os quatro times que ocupam atualmente o G4 são: o Comercial, na liderança com 9 pontos; o União São João, em 2º lugar com 7 pontos; a Inter de Limeira, na 3ª posição com 4 pontos; e a Itapirense, em 4º lugar, também com 4 pontos.

O Botafogo, que disputa a Copa Paulista com um time alternativo, vem jogando no meio da semana porque disputa também o Campeonato Brasileiro Série B. Na competição nacional, o time de Ribeirão Preto está na 15ª colocação com 17 pontos.