Panda fecha Festa do Café e projeta estreia no Barretão 2025

A noite deste domingo, 6, marcou o encerramento da 1ª Festa do Café de Ribeirão Corrente, cidade a cerca de 30 km de Franca, com show do cantor sertanejo Panda. O artista é considerado uma das grandes apostas do sertanejo para 2025 e recebeu a equipe do portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora nos bastidores.

A agenda do cantor está cheia neste mês de julho: são 20 shows confirmados, com apresentações concentradas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Panda já passou por cidades como Franca e Ituverava, e está confirmado como atração na tradicional Festa do Leite de Batatais, que acontece em 13 de junho.

Vivendo uma fase intensa na carreira, Panda refletiu sobre o momento atual: "Está sendo um ano de muita plantação, um ano árduo, de muito trabalho, de muito aprendizado, 100% aprendizado. Tudo o que está acontecendo está sendo novo, acontecendo rápido, tudo novo, muito maravilhoso. Porque aprender é sempre bom, dói, mas é bom. É uma dor boa do aprendizado. Para quem quer aprender, é uma dor boa", disse.