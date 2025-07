ACIF lança ‘Orientação Para Vendas’ com foco em marca

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) acaba de lançar o Orientação Para Vendas – O Novo Jeito de Vender Sua Marca: serviço exclusivo voltado ao crescimento estratégico das empresas por meio do fortalecimento da marca e da consequente melhoria nas vendas. A iniciativa foi pensada para ajudar empresários a reavaliarem e aprimorarem suas estratégias comerciais, além de construírem um posicionamento mais competitivo. O serviço é gratuito para associados e será aplicado quinzenalmente, a partir de 17 de julho, a grupos de até cinco empresas, sempre das 9h às 10h30, na sede da ACIF (Rua Monsenhor Rosa, 1940).

“Esse novo serviço foi pensado para dar suporte direto aos empresários que querem crescer com consistência, entendendo melhor seu público, fortalecendo sua marca e criando valor em cada ponto de contato com o cliente”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “É uma iniciativa que reforça o compromisso da ACIF em estar ao lado de quem empreende, oferecendo ferramentas concretas para transformar desafios em oportunidades de crescimento sustentável”, diz.

A qualificação será conduzida por Edmilson Lima, CEO da Allmark - empresa com foco em registro, construção de valor de marca e comportamento de consumo. Com experiência em posicionamento estratégico, Edmilson vai provocar reflexões importantes sobre o novo jeito de vender e o que realmente faz uma marca se destacar em meio à concorrência.

“O novo mercado não compra do jeito antigo. Você já percebeu que o cliente evoluiu? Ele não busca apenas produtos, mas, significado, conexão. E sim, está disposto a pagar mais, mas só por aquilo que ‘fala a sua língua’”, diz Edmilson.

“Marcas que ainda tratam campanhas como panfletos digitais estão ficando para trás. O cliente de hoje decide com emoção e justifica com lógica. Ele se envolve com histórias, valores reais, comunidade. Não se trata de ser a marca que mais entende de hambúrguer: trata-se de ser a marca que mais entende quem come hambúrguer. No novo mercado, preço não é mais argumento: narrativa é. E é sobre tudo isso que vamos tratar na Orientação Para Vendas da ACIF”, afirma o especialista.

Temas como construção clara da marca, constância, definição de propósito, cultura de equipe e posicionamento farão parte do conteúdo a ser aplicado.

Serviço

Orientação Para Vendas – ACIF

O que é:

serviço exclusivo para ajudar empresários a estruturarem estratégias comerciais mais eficazes para vendas.

Como funciona: formação aplicada em uma única aula. Encontros acontecerão a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, das 9h às 10h, na ACIF (Rua Monsenhor Rosa, 1940), a partir de 17 de julho.

Participação: gratuita e para associados. Agendamentos e filiações pelo telefone (16) 99397-9512 (WhatsApp).