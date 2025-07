Trio consome em restaurante e tenta fugir sem pagar em Rifaina

A Guarda Civil Municipal de Rifaina foi acionada no último sábado, 5, para atender uma ocorrência em um comércio localizado na região da praia artificial, após três homens consumirem porções e bebidas no local e saírem sem pagar.

De acordo com a GCM, os indivíduos se aproveitaram de um momento em que os funcionários estavam fora do campo de visão para deixar o estabelecimento. A situação foi identificada por meio do sistema de monitoramento, que indicou a direção tomada pelo grupo. As informações foram repassadas à equipe da GCM, que, com apoio da Polícia Militar, localizou e abordou os suspeitos.

Durante a abordagem, nenhum dos homens portava documento de identificação. Dois deles foram identificados com base nos dados fornecidos verbalmente. O terceiro, no entanto, passou informações falsas. Com apoio do sistema de inteligência da Polícia Militar de Franca, foi feito o reconhecimento facial a partir de uma foto, confirmando a verdadeira identidade do suspeito.