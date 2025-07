Genro é esfaqueado pelo sogro após discussão

Um desentendimento familiar quase terminou em tragédia no final da tarde desse domingo, 6, no bairro Castelo em Batatais. Um entregador de 42 anos foi preso em flagrante após atacar o genro, metalúrgico de 26 anos, com um canivete em plena via pública, desferindo pelo menos quatro golpes, um deles na região do tórax.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 17h15. Ao chegarem ao local, foram informados de que o sogro havia partido para cima do genro com um canivete, atingindo-o no tórax e no braço. Pessoas que estavam próximas conseguiram intervir e impedir uma tragédia ainda maior.

A motivação teria sido uma discussão após o genro sair de casa e deixar a filha do agressor e, demorar para retornar, foi cobrado pelo sogro, o que iniciou a briga. O acusado alegou ter sido agredido primeiro pelo genro e, por isso, teria revidado com o canivete.