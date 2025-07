Carro furtado bate em árvore e dono é acordado pela PM

Um vendedor de milho de 68 anos levou um susto na noite desse domingo, 6, ao ser acordado pela Polícia Militar com a notícia de que seu carro, um Gol prata, havia sido furtado e, em seguida, recuperado após se envolver em um acidente no bairro Jardim Pinheiros, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 22h30, a PM foi acionada para atender um acidente na rua Luísa Silva Pinheiro, onde um veículo havia colidido violentamente contra uma árvore. No local, os policiais encontraram um homem de 29 anos desacordado no banco do motorista, preso ao volante e com o carro bastante danificado, especialmente na parte dianteira.

Chamou atenção dos agentes o fato de o veículo estar com o painel ligado, mas sem a chave na ignição. A verificação da placa revelou que o carro pertencia a um homem morador do Parque Vicente Leporace. Ao ser contatado, o proprietário, surpreso, afirmou que estava dormindo e que a chave do veículo permanecia com ele. Quando foi até o local onde costumava deixar o carro estacionado, percebeu que o Gol havia sido furtado.