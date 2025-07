Veja como pedir desconto ou isenção do IPTU em Franca

A redução de 10% é garantida a todos os proprietários de imóveis que estiverem em dia com os tributos municipais, sem exceções. Já a isenção é voltada para aposentados, pessoas com deficiência e portadores de Neoplasia Maligna, desde que preencham os requisitos exigidos.

A Prefeitura de Franca está com prazo aberto para moradores solicitarem benefícios relacionados ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025. De acordo com a legislação vigente, dois tipos de benefício estão disponíveis: a redução de 10% no valor lançado e a isenção total para casos específicos. Os pedidos devem ser feitos até o último dia útil de outubro e precisam ser renovados anualmente.

Para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência, a renda bruta mensal pessoal ou do casal deve ser igual ou inferior a R$ 2.920,75 (equivalente a 35 UFMFs), e o requerente deve possuir um único imóvel e residir nele. No caso de pessoas com deficiência, é necessário anexar um laudo médico e demais documentos que comprovem a condição.

Já os portadores de Neoplasia Maligna precisam apresentar: requerimento assinado, atestado médico com laudo pericial, comprovação de renda bruta familiar inferior a R$ 4.172,00 (50 UFMFs) e documentos do imóvel (escritura, matrícula ou contrato de aluguel).

Os pedidos podem ser feitos presencialmente na Central de Atendimento da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, ou de forma digital pela Central On-line no site (clique aqui). No portal, é necessário realizar cadastro, selecionar o tipo de isenção e anexar todos os documentos exigidos, de forma digitalizada e legível.