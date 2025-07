Polícia prende arma de fogo após denúncia anônima em Miguelópolis

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender um revólver calibre 38 na manhã deste sábado, 5, em Miguelópolis. O caso aconteceu por volta das 11h20, em uma estética automotiva da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a informação repassada via denúncia indicava que um homem estaria portando uma arma no estabelecimento. O denunciante também descreveu as características do suspeito.

Ao chegar no local, os policiais identificaram um homem com as mesmas características. Ele demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura e entrou rapidamente no lava-jato. Durante a abordagem, a equipe encontrou um revólver calibre 38 próximo ao suspeito. Questionado, ele admitiu ser o dono da arma.