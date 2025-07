Carro atinge poste de semáforo na Nelson Nogueira, em Franca

Com o impacto, o poste e o veículo foram danificados. O carro subiu parcialmente na calçada e a parte frontal ficou bastante comprometida. O semáforo também sofreu avarias.

Segundo informações colhidas no local, o condutor seguia pela avenida em direção ao bairro Estação quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista, atingindo em cheio a estrutura do semáforo.

Um motorista perdeu o controle do veículo Hyundai Creta que dirigia e colidiu violentamente contra um semáforo na avenida Nelson Nogueira, próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca , na manhã deste domingo, 6.

Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista não se feriu. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para controlar o trânsito e organizar a via.

A ocorrência foi registrada e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.