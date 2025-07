Sapateira é espancada e pai agredido ao tentar defendê-la

O pai da vítima, que mora na residência ao lado, ouviu os gritos e foi até o local para tentar defendê-la. Ao chegar, encontrou o portão da casa trancado. Mesmo do lado de fora, acionou a Polícia Militar imediatamente.

Quando a viatura chegou e deu voz de prisão em flagrante ao agressor, o homem saiu da residência e, ao ver o sogro do lado de fora, desferiu um soco no rosto dele, que caiu ao chão com lesões no rosto e joelho. Diante da agressividade, os policiais precisaram contê-lo com uma chave de braço para aplicar as algemas e colocá-lo na viatura.

A sapateira foi encaminhada para atendimento médico e passou por exame de corpo de delito. Ela solicitou medida protetiva contra o agressor. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca, e o homem permanece preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.