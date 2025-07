Francana perde para o União São João de virada em Araras

A Francana perdeu para o União São João, por 3 a 1, neste sábado, 5, no estádio Hermínio Omettto, em Araras, pela quarta rodada da Copa Paulista.

Com o resultado, a Veterana segue fora do G4, com 2 pontos. Já a equipe de Araras soma 7 pontos e briga pelas primeiras colocações do Grupo 2.

O jogo começou muito disputado, com a Francana buscando o gol a todo momento. Aos 18 minutos, conseguiu o objetivo, em cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e César chegou escorando de peito, fazendo o gol da Veterana. O time da casa teve a chance do empate aos 30 minutos, com Léo acertando o travessão do goleiro Jonathan Braz da Francana, terminando o primeiro tempo.