Falsa audiência judicial leva mulher ao prejuízo de R$ 16 mil

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima possui um processo judicial em andamento e, por isso, não desconfiou ao receber uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, mas com a foto e o nome de sua advogada, que realmente atua em seu caso.

Durante a chamada, que teria exibido inclusive o brasão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em uma das janelas da tela, os criminosos simularam uma audiência e, ao longo da conversa, pediram que a vítima abrisse os aplicativos bancários para “confirmar dados financeiros” relacionados ao processo.

Seguindo o passo a passo orientado pelos golpistas, a vítima autorizou transações bancárias que resultaram em diversos prejuízos: PIX de R$ 1.730 para uma conta do banco Itaú, duas compras no cartão Itaú no valor total de R$ 3.200, PIX de R$ 11 mil do Sicoob, PIX de R$ 895 pelo Sicredi. Somadas, as perdas chegaram ao valor de R$ 16.825.

Ao encerrar a ligação, a mulher percebeu que havia sido vítima de um golpe virtual e, em estado de desespero, procurou imediatamente a Central de Polícia Judiciária de Franca, onde registrou a ocorrência.