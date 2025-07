Estêvão deixa recado aos palmeirenses: 'Não se esqueçam de mim'

O francano Estêvão disputou seu último jogo com a camisa do Palmeiras, nessa sexta-feira, 4 , contra o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O time brasileiro perdeu por 2 a 1 e volta para casa. Estêvão vai se apresentar ao Chelsea após a competição. Ele foi o autor do gol contra seu futuro clube.

Ao final da partida o meia-atacante, de 18 anos, se mostrou emocionado, expressou orgulho por fazer parte do time, tristeza pela despedida, mas também gratidão.