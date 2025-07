Rapper francano homenageia Sesi Franca Basquete em música

Giovani Felipe de Oliveira Martins, de 28 anos, morador de Franca , compôs uma música em homenagem ao Sesi Franca Basquete durante a preparação do time para o Mundial de Clubes de 2023, como forma de exaltar a história do clube e valorizar a identidade francana por meio da arte.

A ideia da música “Franca Basquete Para Sempre” surgiu antes da conquista do título mundial, quando ele começou a acompanhar as reportagens sobre o desempenho da equipe. Pesquisando a história do clube, Giovani se aproximou da cultura da torcida e decidiu transformar a admiração em rima.

“Foi vendo as matérias da conquista que comecei a sentir um orgulho enorme. Eu acreditava muito que o time ia pra Singapura e ia fazer história”, relatou.

O refrão, “Unidos venceremos, Franca Basquete para sempre nós seremos”, foi entoado pela primeira vez na despedida do time rumo ao Mundial, durante um encontro com a torcida organizada no Franca Shopping. “Falei com o Geasi, presidente da torcida, e ele me deu total liberdade pra puxar o grito. Quando os jogadores entraram, ouviram tudo”.