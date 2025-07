Câmeras flagram homem causando incêndio em loja em Franca

Na madrugada deste sábado, 5, um incêndio criminoso atingiu uma loja de equipamentos de costura localizada na avenida Adhemar de Barros, no bairro Jardim Brasilândia, em Franca. O fogo foi ateado por um homem que foi flagrado por câmeras de segurança no exato momento em que colocava fogo intencionalmente na porta do comércio.

O crime ocorreu por volta das 2h20 da manhã. As imagens mostram que o estabelecimento e os demais comércios da região estavam fechados. Em frente à loja havia sacos de lixo posicionados na calçada, encostados à porta de entrada.

O vídeo revela o momento em que um homem, trajando bermuda e moletom com capuz, se aproxima tranquilamente da loja, acende um isqueiro e coloca fogo no lixo, saindo logo em seguida caminhando com naturalidade, como se nada tivesse ocorrido.