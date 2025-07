Trio invade fábrica e furta fiação no Jardim Guanabara; VEJA

Três criminosos furtaram uma fábrica na madrugada desta sexta-feira, 4, na rua Doutor Bráulio Andrade Junqueira, no Jardim Guanabara, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região, e os criminosos levaram toda a fiação do local.

As imagens mostram três homens caminhando pela rua. Dois deles pularam o muro e entraram no interior da fábrica. Segundo o proprietário, os criminosos levaram toda a fiação elétrica do local, além de objetos do escritório.

O furto só foi descoberto pela manhã, quando o dono chegou para abrir o estabelecimento e encontrou sinais de arrombamento e a fiação arrancada. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas até o fechamento deste texto ninguém foi preso.