Dois livros, três gêneros, um autor

No prefácio conciso e certeiro de ‘Contos Sóbrios’, Luiz Cruz de Oliveira usa metáfora bela para aproximar dois ofícios, o de escritor e o de retratista. Depois de lembrar este último, que veio se apagando com o avanço da tecnologia, ele registra: ‘Fotógrafos, hoje, após invenção de máquinas modernas e possantes, captam, em segundos, imagens com perfeição espantosa. O literato, porém, não dispõe do beneplácito dos avanços científicos. Seus instrumentos continuam palavras e ainda tinta e papel.’

Essa característica pictórica, ou plástica, que se define no dom de compor de forma sensorial paisagens e personagens, reaparece em ‘Fogo no Peito’, cujas crônicas tematizam assuntos atuais como a violência contra a mulher, a pena de morte no trânsito, a transformação ocorrida nas cerimônias de velório no pós- Covid. Um clima de espiritualidade banha ‘A mensagem do Natal’ e ‘A Viagem’. Fatos e pessoas do cotidiano francano são reconhecíveis em ‘Coragem e Medo’, ‘Os dois Hélios’, ‘Quermesse’. Um resgate de cena bíblica atualiza-se em ‘Honrar a palavra’.

Sobre os poemas que fazem parte deste segundo livro, Ibrahim Haddad se expressa no prefácio de forma interessante ao avaliar que ‘algumas vezes a linguagem, o estilo e os temas do Autor remetem-nos à literatura romana, cujos autores tinham suas obras voltadas ao campo: vegetais, animais vacum, equinos, caprinos e aos seus pastores; ainda voltados ao preparo da terra; à colheita das frutas e do trigo (...)’ E se mostra crítico, talvez por não apreciar os versos brancos que desde o Modernismo dominam a cena poética nos idiomas do Ocidente, ao considerar que, no que tange à forma, os poemas ‘estão carentes de métrica; isto é, os versos flutuam sem igual número de sílabas’. Controvérsias à parte, seriam mesmo esperáveis rimas e métricas dentro da tradição das quadrinhas brasileiras, de grande aceitação popular, sobretudo na tradução do universo rural. Mas isso é de menos.