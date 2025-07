Bombeiros encontram corpo de homem de 28 anos em lagoa da região

Sebastião estava no local com um grupo de amigos na madrugada de quinta-feira, 3, quando entrou na água pela primeira vez e saiu. Minutos depois, voltou a nadar e desapareceu rapidamente. O amigo que o acompanhava não conseguiu localizá-lo e acionou o resgate.

O caso será investigado como afogamento, mas a Polícia Civil da cidade vai investigar as circunstâncias do acidente e ouvirá todas as pessoas que estavam com Sebastião.

A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca. O sepultamento de Sebastião está previsto para este sábado, 5, em Morro Agudo.