Sesi Franca mantém time forte na busca por títulos e o penta

O Sesi Franca praticamente fechou o novo elenco para a próxima temporada do basquetebol. A diretoria manteve os principais jogadores que levaram a equipe ao tetracampeonato do NBB. O clube renovou com o ala/pivô Lucas Dias, o ala/armador Georginho e o ala/armador norte-americano David Jackson.

As contratações para repor as vagas na equipe agradaram bastante os especialistas da modalidade e também a torcida francana. Foram contratados o pivô Cristiano Felício, que estava fora do Brasil por 10 anos, dividindo esse período em clubes do Japão, Alemanha, Espanha e tendo jogado seis anos no Chicago Bulls, da NBA, além de nome certo na seleção brasileira.

O time francano segue também com jogadores com sangue argentino e norte-americano, com a contratação do ala argentino Nacho Laterza e do ala/armador americano Corderro Bennett. O pivô Rafael Mineiro também foi repatriado e voltará a defender o time da Capital do Basquete.