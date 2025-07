Blitz do Detran registra 58 recusas ao bafômetro em Franca

Durante as operações de fiscalização contra a embriaguez ao volante realizadas na última semana em Franca, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) registrou 58 recusas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob efeito de álcool. No total, 1.507 veículos foram abordados na cidade.

As ações fazem parte de uma ofensiva estadual com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito causados pela combinação de álcool e direção. Dirigir sob efeito de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro são infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em ambos os casos, o motorista está sujeito a uma multa de R$ 2.934,70 e a um processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa dobra, chegando a R$ 5.869,40.