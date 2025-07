Além de Cínthia, o evento contará com a dinâmica e especialista em vendas Stelinha Santini, entre outras atrações. Será um dia especial voltado para o empreendedorismo feminino, com muitas oportunidades de qualificação, troca de experiências e networking. O encontro acontecerá no Villa Eventos, a partir das 13h. Os ingressos são limitadíssimos, então é melhor se apressar! Para adquiri-los, basta acessar o Instagram @cmefranca, onde o link para compra está na bio.

A incrível Cínthia Chagas, comunicadora nata e professora de português e oratória, estará em Franca no dia 20 de agosto para palestrar no aguardado 11º Fórum da Mulher Empreendedora, organizado pelo CME-ACIF. Com o tema “A Oratória da Elegância”, ela promete encantar as empreendedoras presentes e auxiliá-las a se comunicar de forma mais eficaz, levando em conta o público-alvo de cada participante.

Nesta semana, tive o prazer de visitar a sede da Spartan Traders e conversar descontraidamente com os sócios fundadores, Inês Almeida e Fernando Beto. Fernando, especialista em operações na bolsa, tem se destacado à frente da empresa. Inês, além de parceira nos negócios, foi recentemente nomeada presidente da Casa da Amizade do Rotary. A posse aconteceu no dia 28, em Ribeirão Preto, e será oficializada em Franca no dia 7 de julho, referente ao ano rotário de 2025 a 2026. Foi uma tarde agradável, e agradeço pelo convite.

Ana Laura

No dia 30 de junho, Ana Laura da Silveira e Lucas, proprietária da LA Propaganda e sócia da CAZZA Eventos, celebrou mais um ano de vida. Este ano, a comemoração foi ainda mais especial com a chegada de seu filho, o lindo Dom, que trouxe muita alegria para a mamãe e o papai, Cássio Azevedo do Val. Ao lado de seus amados, Ana Laura festejou com entusiasmo. Com menos de três meses da chegada do pequeno, ela já está a todo vapor, mantendo sua energia nas atividades e eventos. Parabéns, Ana Laura! Desejo saúde e paz!

McDia Feliz