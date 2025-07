Imóveis tombados: proposta quer reduzir IPTU em Franca

“A gente começou a pesquisar esse assunto recentemente, após a aquisição do imóvel da MSM, que foi tombado durante o processo da nossa aquisição”, explicou.

Durante a sessão da última terça-feira, 1°, Teixeira citou um exemplo de um imóvel que adquiriu, o prédio que abrigou a tradicional fábrica MSM, responsável pela produção de saltos, solados e placas de borracha, localizado na avenida Rio Branco, no bairro da Estação.

O imóvel foi adquirido há cerca de um ano e meio e, logo na sequência da aquisição, Teixeira recebeu uma notificação do Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artísticoe Turístico), informando que o prédio fora tombado preventivamente, tendo que arcar com ações exigidas para preservação dos elementos.

“Isso, obviamente, assusta o empreendedor, porque o tombamento significa um ônus para o proprietário e, de certa forma, limita intervenções no imóvel”, afirmou, durante a sessão da Câmara Municipal.

IPTU simbólico: qual é a ideia?

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, Teixeira contou que, durante suas pesquisas, pôde analisar que em outras cidades já implementam métodos onde o IPTU dos imóveis tombados é reduzido para que esses gastos para preservação dos locais sejam compensados. De acordo com o empresário, isso é visto como forma de incentivo aos proprietários.