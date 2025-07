Férias de julho: descubra os encantos da região de Franca

Grupos de ciclismo organizam roteiros por:

Pedregulho e seus mirantes

Altinópolis com estradas de terra e subidas técnicas

Região de Claraval (MG), a poucos minutos de Franca, com percursos entre fazendas históricas

História, fé, meio ambiente e cultura em Franca

Além dos passeios pela região, a própria cidade de Franca conta com atrativos especiais durante o mês de julho. O Sesc Franca, por exemplo, oferece uma programação diversificada com atividades culturais, oficinas, apresentações artísticas, teatro infantil, sessões de cinema, recreação e espaços para prática esportiva. A unidade também conta com estrutura para toda a família, com cafeteria, área de leitura e espaços ao ar livre. A programação completa pode ser consultada no site oficial da instituição.

Franca também possui um rico patrimônio histórico e cultural, com lindos cenários e com atrações como: