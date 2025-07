Espetáculo gratuito em Franca mistura teatro e cultura afro

Neste fim de semana, o público de Franca poderá vivenciar uma experiência cênica sensível e carregada de ancestralidade — e o melhor: totalmente gratuita. O espetáculo infantojuvenil “Abram os Caminhos!”, nova criação da Cia. Antares, será apresentado nos dias 5 e 6 de julho (sábado e domingo), com sessões às 18h e às 20h, no IPRA, localizado na rua Diogo Feijó, 1956, no bairro Estação.

Com direção, dramaturgia e produção de Mauro Júnior, a montagem é um rito poético que une teatro, música, oralidade griô e cultura afro-brasileira. A entrada é mediante retirada de convites no local com uma hora de antecedência.

Primeira obra infantojuvenil da companhia, “Abram os Caminhos!” propõe um encontro entre a ludicidade da infância e a força simbólica das tradições de matriz africana. No centro da cena, uma griô andarilha chega a uma encruzilhada e decide parar, contar histórias e transformar aquele espaço em território de memória e encantamento.