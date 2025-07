Após tropeços em casa, Francana busca vitória em Araras

Para buscar o resultado positivo e tentar entrar no G4, a Francana precisa melhorar o poder ofensivo. O único gol marcado do time até agora foi marcado através do volante Marquinhos. Por isso, o técnico Wantuil Rodrigues deverá manter a mesma equipe que vem atuando, mas pode escalar César de volta ao comando da Veterana.

A Veterana ainda não venceu na competição e vem de dois tropeços em casa nas duas últimas rodadas, ao empatar com a Itapirense (1 a 1) e para a Inter de Limeira (0 a 0), no Lanchão, respectivamente. Na estreia, a equipe de Franca já havia perdido para o Comercial, em Ribeirão Preto (1 a 0).

A Francana enfrenta o União São João, neste sábado, 5, às 17h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela quarta rodada do Grupo 2 da Copa Paulista.

O lateral direito Leandrinho acredita que o time possa conquistar a primeira vitória na competição, jogando em Araras. “A semana foi muito positiva, boa, estamos preparados para o jogo, confiantes, e vamos em busca da primeira vitória", disse o jogador.

O União São João vem de uma vitória na rodada anterior, em casa, por 1 a 0 contra a Inter de Limeira. O time de Araras está em 4º lugar com 4 pontos, ao lado da própria Inter e Itapirense. A Francana está na 5ª colocação, com 2 pontos. O último colocado é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 1 ponto. O líder da chave é o Comercial, com 9 pontos.