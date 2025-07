Após 12 anos de estrada, banda Cohiba lança 1º álbum em Franca

Após mais de uma década de trajetória musical, a banda francana Cohiba lança oficialmente seu primeiro álbum completo, “Formas de Voltar Para Casa”, com um show especial no próximo dia 26 de julho, sábado, às 19h30, no Teatro de Bolso, em Franca. A apresentação promete momentos únicos com participações especiais e músicos convidados.

Formado por Pedro Serafim, Vitor Paulozzi, Maurício Ávila e Nicola Maniglia, o grupo surgiu em 2012, ainda nos tempos de colegial, em Franca. Desde então, mesmo com os integrantes vivendo em cidades diferentes — e até fora do Brasil — a banda manteve sua essência colaborativa, realizando shows pontuais e produzindo músicas de forma independente.

O recém-lançado disco marca uma nova fase na carreira da Cohiba, incorporando influências que vão do ska à MPB, passando por baião, maracatu, pop e funk dos anos 1970. “Formas de Voltar Para Casa” foi gravado em sessões anuais entre 2020 e 2024, sempre em Franca, e traz arranjos refinados com instrumentos como metais e percussões, além das participações de nomes como Dextera (Tropical Funky) e Eduardo Arantes.