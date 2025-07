Creches de Franca abrem vagas e pagam até R$ 2,7 mil

Reprodução/Pastoral do Menor

As interessadas devem enviar o currículo até o dia 11 de julho, para o e-mail ccisantarita@gmail.com ou entregá-lo pessoalmente na rua Francisca Ranux Elias, 3.361, no Jardim Ângela Rosa.

A Creche Santa Rita, entidade sem fins lucrativos, divulgou edital de processo seletivo para a contratação de uma educadora, com formação completa em Pedagogia. O salário oferecido é de R$ 2.503,66, com benefícios de vale-alimentação e refeição.

Duas instituições de ensino de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais da área da educação. As vagas são destinadas a formados em Pedagogia ou Magistério e os salários podem chegar a R$ 2.700, além de benefícios como vale-alimentação, assistência médica e refeição na unidade.

Já a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, entidade também sem fins lucrativos, abriu vagas para atuação em diferentes unidades de educação infantil da cidade. As oportunidades são as seguintes:

Creche Rosely Amália Paludetto Minicucci (Jardim Esmeralda)

Professor(a) (1 vaga)

Salário: R$ 1.890,14 + hora aula

Benefícios: vale-alimentação (R$ 122,50), refeição no local e seguro de vida

Carga horária: 22h semanais

Requisitos: Formação em Pedagogia

Vaga disponível para PCD

Creche Nilda Vanini (Jardim Aeroporto III)

Apoio Pedagógico (1 vaga)

Salário: R$ 2.371,20

Benefícios: vale-alimentação (R$ 199,12), refeição na unidade, seguro de vida e assistência saúde

Carga horária: 44h semanais

Requisitos: Formação em Pedagogia ou Magistério

Vaga disponível para PCD

Na mesma unidade também há uma outra oportunidade:

Educador(a) (1 vaga)

Salário: R$ 2.700,00

Benefícios: iguais à vaga anterior

Carga horária: 44h semanais

Requisitos: Formação em Pedagogia ou Magistério

Vaga disponível para PCD

Apoio em Libras (EMEBs):

Apoio Pedagógico – período da tarde (2 vagas)

Salário: R$ 1.250,00

Benefícios: vale-alimentação (R$ 199,12), salário-família (para filhos até 14 anos) e seguro de vida

Carga horária: 22h semanais

Requisitos: Formação em Pedagogia ou Magistério

Vaga disponível para PCD

Além dos benefícios já mencionados, todos os funcionários da Pastoral do Menor têm direito à credencial plena no Sesc Franca.