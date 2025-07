1º lote do Fórum da Mulher Empreendedora termina dia 9 de julho

O prazo para adquirir ingressos com valor promocional do 1º lote para o 11º Fórum da Mulher Empreendedora termina na próxima quarta-feira, 9 de julho. O evento será realizado no dia 20 de agosto, das 13h às 21h, no Villa Eventos, em Franca.

A edição deste ano celebra os 20 anos do CME-Acif (Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e contará com a participação de nomes de alcance nacional. Entre as atrações confirmadas, estão a comunicadora e professora de oratória Cíntia Chagas e a especialista em vendas pelo Instagram Stellinha Santini. Também será realizado o painel “Conecta Elas”, com empreendedoras francanas debatendo temas como inteligência emocional e gerenciamento de tempo.

São esperadas mais de 700 participantes, entre empreendedoras e interessadas em desenvolvimento pessoal e profissional. O evento promete unir conteúdo, inspiração, networking e oportunidades de negócios. Os ingressos do 1º lote estão disponíveis pelo link: q2ingressos.com.br/events/comunicaelas.

Conteúdo