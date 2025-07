Justiça condena traficantes e penas somam 100 anos; veja os nomes

A sentença é resultado de investigação conduzida pelo Ministério Público, por intermédio do promotor de Justiça de Patrocínio Paulista, Túlio Vinícius Rosa, com o suporte da Polícia Militar.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de Patrocínio Paulista , condenou nessa quarta-feira, 2, oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento com organização criminosa. Juntas, as penas ultrapassam 100 anos de prisão.

De acordo com a denúncia, os réus atuavam de forma coordenada em uma rede estruturada e hierarquizada, com funções definidas para distribuição de entorpecentes, controle territorial e vigilância contra a atuação policial. Eles tinham vínculos com facções criminosas e adotavam práticas de punição conhecidas como "tribunal do crime".

A operação

A operação, que resultou na condenação dos traficantes, ocorreu em junho de 2024, com a apreensão de maconha, crack, cocaína e haxixe, além de dinheiro em espécie, munições, celulares, anotações com a contabilidade do tráfico e material utilizado para embalar drogas.

Em alguns endereços, os policiais flagraram os entorpecentes prontos para a comercialização. Quarenta policiais militares participaram da operação, apoiada pela Força Tática e por dois cães do canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e um drone. Na época, os criminosos foram conduzidos à Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Franca. Todos possuem antecedentes criminais.

Confira a lista com os nomes dos condenados: