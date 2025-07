Bar na São Vicente é multado por som alto; dono alega perseguição

Uma denúncia de poluição sonora foi feita contra o Kaká Espeto Bar, no bairro Residencial Zanetti, em Franca, na segunda-feira, 30. O bar estaria ultrapassando o limite de som permitido pela Lei do Silêncio e causando incômodos aos moradores da região.

A denunciante, Verônica Lacerda, de 37 anos, contou que os problemas começaram em maio de 2023, após ela se mudar para a casa recém-comprada na avenida São Vicente. Segundo ela, no começo, o proprietário teria informado que o local seria usado apenas para vender espetinhos, com música ambiente, sem incomodar os vizinhos.

“Eu passei meses de terror com minha filha mais nova, ainda recém-nascida. Fiquei um ano com muita luta, até as janelas do quarto vibrarem quando ele coloca pagode ao vivo no bar”, contou Verônica.