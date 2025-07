Sintam como o tempo passa rápido. Quando ainda criança, o garotão simpático Edgard Ajax me convidou espontaneamente para que eu fosse seu padrinho na cerimônia do Crisma, na então Matriz, hoje Catedral N.S. da Conceição. E assim aconteceu, com orgulho de minha parte. E com o tempo, Edgard foi crescendo e se destacando nas suas atividades, atuando como secretário de Educação, trabalhando em Rifaina, Franca e agora em Pedregulho, ao lado do prefeito Carlos Teixeira. Parabéns, querido afilhado Edgard Ajax Reis Filho.

Festa Julina Dona Nina

Desde quinta-feira com muito sucesso, a 9º edição da festa do Berçário Dona Nina fecha a primeira etapa durante este domingo. A segunda parte está programada para esta semana, quinta, sexta e sábado, das 19h às 23h, e no domingo, dia 13, com o almoço. Acontece em frente ao Parque Fernando Costa, com as barracas de comidas típicas e atrações musicais. Estão todos convidados a comparecer, aproveitando para ajudar na manutenção desse importante berçário, ambulatório e creche. Mais do que merecido.