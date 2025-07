Homem adia volta ao RJ para recuperar cadela que fugiu em Franca

O técnico em manutenção Edson Alves Pessoa, que mora e trabalha no Rio de Janeiro, enfrenta dias de tristeza em Franca desde o desaparecimento de sua cadela de estimação, Laika, no último sábado, 28. O animal fugiu da casa dos pais de Edson, aos quais ele veio visitar durante as férias, na rua Maria Aparecida de Barros Ponce, no Jardim Luíza I, por volta das 14h, e desde então ele não mede esforços para encontrá-la.

“Ela passou debaixo das pernas do técnico da internet que veio fazer um reparo aqui em casa e saiu correndo, me procurando”, conta Edson, emocionado. Ele está na cidade para visitar os pais e afirma que só voltará ao Rio após reencontrar a cadela, que considera parte da família.

A história entre Edson e Laika começou em um momento difícil da vida dele. “Fui sequestrado no Rio e estava muito abatido emocionalmente. Um tempo depois, encontrei a Laika num lixão perto do Paiolzinho, indo pra Claraval (MG). Na verdade, ela que me encontrou. Estava prenha, fraca, com sede e fome. Levei ela pra casa e cuidei dela com todo amor”, lembra.