Foram anos casada com José Octávio Fumagali (Durcelena/Dulce) Rodrigues (foto). Residiam em Sorocaba (em Araras, ele foi diretor da Escola do Senai). Veio ele a falecer ano passado. Mas a residência do casal se manteve em Franca (perto do Shopping do Calçado). Ela, que foi, durante anos, secretária de Augusta (já também saudosa), depois foi minha secretária. Nota Dez! Sempre presente. Trabalhava de dia, e à noite ia para a Faculdade de Direito de Franca (FDF), onde chegou ao bacharelado. Sempre uma pessoa de inúmeras qualidades e uma profissional gabaritadíssima. Já de volta a Franca, ela agora (me disse) vai se dedicar, e muito, como voluntária do Hospital do Câncer de Franca. Me fonou para matarmos saudades dos tempos em que tínhamos o Jornal Comércio da Franca. Augusta distanciou-se do jornal e foi residir em Ribeirão Preto. Eu assumi a coluna e eis que, em 2002, eu já me dedicava praticamente à TV, onde mantive o Programa Gente com Higininho, na Nova TV, unindo forças para conciliar Jornal e TV juntos. Acabei retornando ao jornal, mas havia deixado de produzir colunas. O tempo acabou dominando minha agenda para produzir só TV (foram 20 anos). Um belo dia... a saudade apertou e voltei também com as colunas sociais pelo “Comércio”. Atualmente só faço colunas semanais (1 por semana), pelo Portal GCN – tudo digital.

Gente do meu coração

Mamãe Stelinha Bettarello (ao centro) com as filhas Isabela (a mais nova) e Marília, que a propósito, aniversaria dia 10/8 (5ª. Feira).

Felicidades