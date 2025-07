Golpe do falso advogado: a próxima vítima pode ser você

Se já começou errado, por que terminaria certo?

3) Como se proteger de forma prática

Anote estas orientações — e, mais do que isso, compartilhe com quem você ama:

• Confirme o número do advogado ou do escritório em fontes oficiais (como o site da OAB);

• Nunca faça pagamentos sem contrato e sem falar pessoalmente com o profissional contratado;

• Confirme se a ligação ou a mensagem que você está recebendo pertencem de fato do advogado que você contratou, não confie só na foto que aparece no perfil e desconfie se pedir alguma quantia para liberar um valor maior. Em caso de dúvida, LIGUE (no telefone OFICIAL do escritório – e não naquele que aparece na mensagem suspeita) ou VÁ PESSOALMENTE no escritório de seu advogado;

• Não forneça seus dados pessoais ou bancários por WhatsApp ou telefone;

• Desconfie de abordagens inesperadas, principalmente com promessas de dinheiro fácil;

• Evite clicar em links desconhecidos ou baixar arquivos enviados por estranhos;

• Se perceber que se trata de um golpe, denuncie e bloqueio o número. Faça, também, Boletim de Ocorrência.