Francano é finalista de prêmio nacional de moda em SC

O estilista e designer de moda Samuel Riechel, natural de Franca, está entre os 10 finalistas do concurso Brasil Fashion Designers – Profissionais, um dos destaques da Febratex Summit, evento nacional voltado à inovação e sustentabilidade na indústria da moda e têxtil.

A próxima edição do Summit acontece entre os dias 19 e 21 de agosto, em Blumenau (SC), e reunirá profissionais de todo o país. Samuel vai apresentar uma coleção autoral com quatro looks, criada com base no tema “Terra, Planeta Água”.

Com o título “Mistérios do Fundo do Oceano”, a coleção traz referências ao universo marinho e geológico. As peças exploram texturas orgânicas, tons terrosos e metálicos, além de silhuetas fluidas que remetem a corais, algas e tesouros submersos. “É uma coleção que convida o público a mergulhar em um mundo desconhecido, onde cada peça carrega fragmentos da memória do planeta”, explica Samuel.