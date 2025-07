Fim de semana deve ter nova queda de temperatura em Franca

O fim de semana está se aproximando e as temperaturas reservam novos dias frios em Franca. Apesar das máximas estabilizadas, as mínimas devem oscilar, chegando a 10°C, por influência da massa polar que atinge a capital durante esses dias.

Para esta sexta-feira, 4, a Climatempo prevê mínima de 12°C e máxima de 25°C, sem previsões de chuva, somente períodos de céu nublado, com muitas nuvens durante o dia, junto de aparições do sol constantes.

No sábado, 5, a mínima cai mais um grau e fica em 11°C, seguindo com a máxima de 25°C. A descrição é que grande parte do dia haverá sol, tendo incidência de nevoeiro ao amanhecer, com nuvens aumentando no final da tarde. Também não há previsão de chuva.