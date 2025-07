Creche de Franca é denunciada por mofo, ratos e escorpiões; VEJA

Uma denúncia anônima enviada ao portal GCN/Sampi aponta problemas estruturais e sanitários na creche conveniada Instituição Espírita Estrada de Damasco, no bairro Chico Júlio, em Franca. Segundo o relato, as condições do prédio colocam em risco a saúde e a segurança das crianças. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, informou que a manutenção é responsabilidade da própria entidade e deu prazo até 20 de julho para que os problemas sejam resolvidos.

De acordo com a denúncia, o prédio é antigo e apresentaria infiltrações, mofo nas paredes e alagamentos frequentes, especialmente durante o período de chuvas. Duas salas teriam sido afetadas diretamente em datas anteriores, além dos corredores, que teriam com goteiras e poças de água, tornando o ambiente insalubre e inseguro.

Outro ponto citado é a suposta presença de escorpiões e fezes de rato nos ambientes da creche, mesmo após dedetizações periódicas. A situação gera apreensão constante entre os profissionais da unidade por se tratar de um ambiente frequentado por crianças pequenas.